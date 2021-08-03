Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi'nin temeli atıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi temel atma töreni düzenlendi.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, törende yaptığı konuşmada, projeyle çiftçinin ürünlerinde verimin artacağını söyledi.
Törene, Yayladağı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, DSİ Hatay Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Hatay
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