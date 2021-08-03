Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma enkazda bulunan bilezikleri sahibine ulaştırdı
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birlikleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında yıkılan bir evin enkazında buldukları sekiz bileziği sahibine teslim etti.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan yangında zarar gören ve yıkılan evlerin enkazlarının kaldırılmasında da görev alıyor.
Yangınlara müdahale eden, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, yanan evlerde kullanılabilecek durumdaki eşyaların çıkarılması için de yardım ediyor.
Kepezbeleni Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Kılıç'ın da evi yangın nedeniyle yıkıldı. Evinin enkazında 4'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada sekiz bilezik bulundu. Bileziklerini komandolardan teslim alan Kılıç, komandolara teşekkür etti.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı Yangın
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