Dikenli telleri aşan hayalleri, gri duvarları renklendiren ise gülen gözleri. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi içerisinde hizmet veren Adalet Anaokulu, hapishanenin hüzünlü ve soğuk havasını kırıyor.

Adalet Anaokulu, mahkum annelerin çocuklarının eğitimi için düşünülmüş. Okulda yok yok. Çocuklar drama, halkoyunu, müzik dersi alıp, ata biniyor, yüzüyor. Oyun saatleri ile de yaşıtlarıyla gönüllerince vakit geçirebiliyorlar.

Adalet Anaokulu 52 çocuğa yuva olmuş durumda.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, "Hayatında annesinden ve koğuştaki arkadaşlarından başka hiç kimseyi görmemiş çocuklarımıza biz burada bir dede, bir baba, bir amca, bir hala sevgisi göstererek bu ortamı yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Eğitim açısından Adalet Anaokulu'nun içerisi kadar dışarısı da zengin. Ön ve arka tarafta oyun oynayabilecekleri yeşillikler içerisinde iki bahçe, sebze ve meyve yetiştirdikleri bir alan, bir de amfi tiyatro yer alıyor. Çocuklar bu kısımda yılsonu etkinliklerini gerçekleştirip, satranç da oynayabiliyorlar.

Çocukların her birinin hayali var. Kimi veteriner olup hayvanlara yardım etmek, kimi doktor olup çocukları iyileştirmek, kimi ise pilot olup uçmak istiyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu