Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvanın açılışında, böyle büyük bir spor şölenine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonun hafızalarda en güzel şekilde yer alması için aylardır büyük bir özenle çalıştıklarını aktaran Tulay, dünya geleceğine yön verecek çocukları en güzel şekilde ağırlamak istediklerini kaydetti.

"Burada sadece bir şampiyonluk maratonuna değil, her anınızın keyifli ve huzurlu geçeceği bir organizasyona ev sahipliği yapacağız." diyen Tulay, Dünya Okullar Şampiyonası sırasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da kutlanacağını hatırlattı.

Gülkız Tulay, bu bayramın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu ve Türkiye tarihi açısından büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayarak, "Bu sebeple bu özel günü dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen siz çocuklarımızla kutlamak, dünya çocuklarını bu özel günde satrançla buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Tulay, 26 Nisan'a kadar sürecek organizasyonda ter dökecek olan sporculara başarı dileğinde bulundu.

Açılışa, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili ile sporcular ve aileleri de katıldı.

Organizasyonda, 33 ülkeden 7 ile 17 yaş arasındaki 392 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA