Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bir süre önce kanser tedavisi nedeniyle sevdiği öğrencilerinden ayrı kaldı.
Tedavisi tamamlanması sonrası derslere girmek için yeniden okula dönen Poyrazoğlu'na öğrencilere büyük bir sürpriz karşılama hazırladı.
Okulun koridorlarını ve katlarını balonlarla süsleyen öğrenciler, Muharrem Öğretmenin okula girişini konfetilerle kutladı.
Boynuna sarıldıkları, özlem ve hasret giderdikleri öğretmenleri için tezahürat yapan öğrenciler, "Evine hoşgeldin öğretmenim" pankartı da açtı.
Duygulanan Muharrem Öğretmen de öğrencilere uzun süre sarılarak duygusal anlar yaşadı.
Kaynak: AA