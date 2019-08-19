Hem satranç oynanıyor hem de boks yapılıyor. Bu sıra dışı karşılaşmanın adı satranç boksu.

Oyunda sporcular önce ringde satranç oynuyor, eğer rakip mat olmazsa bu kez boks maçı yapılıyor. 14 ülkede resmi olarak yapılan ilginç sporun Türkiye Şampiyonası Niğde'deydi.

Türkiye Satranç Boksu Federasyon Başkanı Köksal Arıkan, "Satranç zeka ağırlıklı, boks ise biraz daha fiziksel gücün ön planda olduğu bir spor branşı. Burada da sporcularımız hem zeka hem fiziksel güç kullanacak" dedi.

Niğde'deki şampiyonaya 8 ilden 100 sporcu katıldı. Müsabakada sporcular ilk olarak 3'er dakikalık periyotlar halinde ringde kurulan masada satranç oynadı.

Derece alan sporcular, Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Haber: Sema Tekeli