Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Optimist Takım Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Şampiyona kapsamında çalışmalarını sürdüren sporcular, her gün kara ve deniz antrenmanlarını sürdürüyor.

Sporcular, İtalya'da düzenlencek Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle Marmara Denizi'nde antrenmanlar yapıyor.

Kulüp adına yarışan Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, Ekin Su Gökkurt ve İlayda Şen elde ettikleri birincilikle Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Hedef ilk üçe girmek

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, kulüp olarak Avrupa şampiyonasında Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Uzel, Türkiye şampiyonasında 16 güçlü takım içerisinden birinci olmayı başardıklarını belirtek, şöyle konuştu:

"Bu yarış aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu tarafında Avrupa Takım Şampiyonası'nın bir seçmesi kriteri taşıyordu. 20-25 Ağustos tarihlerinde İtalya'da Avrupa'nın en iyi 16 takımıyla yapılacak olan Avrupa Takım Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz orada ilk üçe girerek Türkiye'mizi en güzel şekilde onurlandırmak ve gururlandırmak."

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Sporculardan Ege Ayyıldızbayraktar, abisinden görerek yelkene başladığını aktararak, "5 yıldır severek yelken yapıyorum. Türkiye şampiyonası biraz zordu ama başardık ve birinci olduk. Avrupa Takım Şampiyonası'na gideceğimiz için heyecanlıyız. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na gitmiştik o zaman da çok heyecanlanmıştım. İnşallah Avrupa Takım Şampiyonası'nda ödül alacağımıza şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kutsal Güneş Kurnaz da Avrupa'dan güzel bir dereceyle dönmek için çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye şampiyonası biraz zordu ama orada en iyi birlik olan takım bizdik. Yapılan yarışların sonunda başarılı olup kazandık. Avrupa şampiyonasına gideceğimiz için çok mutluyuz. Oradan da ülkemize çok iyi bir ödül getirmek istiyoruz. Sabahları 10 gibi denize çıkıyoruz. Öğleden sonra 4-5 gibi karaya dönüyoruz. Hava müsait olmadığı zamanda karada kondisyon çalışması yapıyoruz."

Kaynak: AA