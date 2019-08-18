Toz, kimyasal atık ve deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen elektrik hatlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Çünkü, kirlilik izolatörlerin yalıtkanlığını azaltıyor. Bu da enerji kaybına yol açıyor.

Bir direkte 2 dakika süren temizlik, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yapılıyor.

Türkiye'de bu uygulama, ilk olarak Ege'de başladı.

TEİAŞ 21. Bölge Müdürü İlker Bal,"Helikopterle izolatörü yıkamanın en büyük faydası, enerjiyi kesmeden kaliteli bir şekilde çalışma yapmaktır" dedi.

Ancak uygulamayı bilmeyenler kaza olduğunu düşünüp "hatlara helikopter takıldı" ihbarları da yapıyor.

Barajlar drone ile korunuyor

Altyapı tesislerindeki havadan uygulamalara İzmir'deki barajlar da katıldı.

İZSU, İzmir’in su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı ve Balçova barajlarını drone ile kontrol ediyor.

Barajları havadan gözetleyen görevliler, barajı ya da çevresini kirletenler ile kaçak balık avlayanları tespit edip müdahalede bulunabiliyor.

Kaynak: TRT Haber