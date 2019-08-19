Şırnak'ta sibernetiğin ilk adımlarını atan El Cezeri adına açılan İsmail Ebul-iz Bilim Merkezine giden çocuklar, robotik kodlamayı öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çasım, Kaymakamlığın desteğiyle açılan bilim merkezinin 9 ayda 15 bin çocuğu ağırladığını söyledi.

"Amacımız öğrencilerimizi bilimle tanıştırmak ve ilçemizde yetişen bilim adamı El Cezeri'nin icatlarını gelecek kuşaklara aktarmak."

"Merkezde El Cezeri'nin torunları yetişiyor"

Çasım, merkezde El Cezeri'nin yaptığı makinelerin maketlerinin sergilendiğini belirtti.

El Cezeri'nin de Cizreli olduğundan bahseden Çasım, "Bilim merkezine köydeki öğrencileri de getiriyoruz. Hafta içi her gün, görevli 15 öğretici, ziyarete gelen öğrencilere kodlama eğitimi veriyor. Merkezde El Cezeri'nin torunları yetişiyor" dedi.

Öğrencilerden Zilan Budak, merkezin kendilerine büyük katkı sunduğunu anlatarak, "Tatili bilim merkezine gelerek değerlendiriyoruz. Bilimsel olarak her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Buradan çok memnunuz. Bize bu imkanı verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

El Cezeri kimdir?

İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Müslüman bilim insanı Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul ediliyor.

Cizre'den gittiği Diyarbakır'da Artuklu hükümdarlarının sarayında 32 yıl mühendis olarak çalışan El Cezeri'nin robotlar ve çeşitli düzeneklerle ilgili yazdığı kitabın 4 kopyası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, bir kopyası da Süleymaniye Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bulunuyor.

Kaynak: AA