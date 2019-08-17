RASAT, TÜBİTAK Uzay mühendisleri tarafından tasarlandı. 17 Ağustos 2011'de uzaya fırlatıldı.

Türkiye'de üretilen ilk milli yer gözlem uydusu olan RASAT, dünyanın çevresinde günde 14 tur atıyor. Hiçbir sınırlama olmadan sürekli görüntü çekiyor. Bu görüntüler "gezgin.gov.tr" adresinde yayınlanıyor. Ayrıca e-Devlet şifresiyle indirilebiliyor.

Rasat, şimdiye kadar yörüngede 42 binden fazla tur attı. 2 bin 800'ün üzerinde görüntüleme görevi yaptı.

TÜBİTAK Uzay Müdürü Lokman Kuzu, "8 yıldır yörüngede yaklaşık 15 milyon kilometre üzerinde görüntü almış. Biz bu görüntüleri işliyoruz ve bir portal üzerinden yayınlıyoruz. Buradan günde 4 defa sinyal alabiliyoruz" dedi.

Milli uydu projeleri

Alınan görüntüler haritacılıktan afet izlemeye birçok alanda kullanılıyor. Sadece RASAT değil, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen birçok uydu projesi var.

Görüntüleme alanında yürütülen yüksek çözünürlüklü İMECE uydu projesi ile ilk milli haberleşme uydu projesi olan Türksat 6A'nın yapımı devam ediyor.

Haber: Cuma Yavuz

Kamera: Halit Acar