Eylem planıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada geçirilen sürenin yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz"

"Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyada geçirdikleri sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz."

"Bilimsel çalışmalar desteklenecek"

"İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek."

"Rehabilitasyon hizmetlerine ulaşımda kolaylık sağlanacak"

"Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız."

Bağımlılık bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor

"Davranışsal bağımlılıklar, sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor."

Kaynak: AA