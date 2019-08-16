Sancaktepe'de bulunan 7 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan dairede saat 07.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alınan bölgelede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması oldu. Olayda 1 kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Cem Şükrü Yıldız aktardı.https://t.co/POKKobAkBB pic.twitter.com/9Q4E9qYvKt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2019

İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre meydana gelen patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA, TRT Haber