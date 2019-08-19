Antalya'daki Kaş ilçesinde faaliyet gösteren eski köy okulundaki Çizgi Film Değirmeni, yaz aylarında katılımcılara çizgi film eğitimi veriliyor. 3 günlük eğitimde katılımcılara çizgi film yapmanın incelikleri öğretiliyor.

Çizgi Film Değirmeninde 3 yıldır eğitim veriliyor. Eğitimlere yılda yaklaşık bin öğrenci katılabiliyor.

Çizgi Film Değirmeni Kurucusu Fatih Küçük, "Ne yazık ki Türkiye, çizgi film sektöründe gerilerde. Bizim de çizgi filmi piyasasını ve Türkiye çizgi filmini desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla çizgi film yapmak isteyen insanları burada destekliyoruz" dedi.

Çizgi Film Değirmenine yatılı 20 öğrenci kabul ediliyor. Eğitimlerde öğrenciler doğal hayatı da tanıma fırsatı buluyor.

Kaynak: TRT Haber