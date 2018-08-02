Hayvansever iki arkadaş su satarak sokak hayvanlarını besliyor

İzmir Buca'da 11 yaşındaki iki mahalle arkadaşı harçlıklarıyla aldıkları suları satarak, sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyor.

Metehan Timuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru, Buca Hasanağa Bahçesi'nde ailelerinin gözetiminde, buz dolu kovanın içine koydukları suları satmak için vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Ailelerinden aldıkları harçlıklarla su satın alan iki arkadaş, parkta bu şişeleri 75 kuruş ya da 1 liradan satıyor.

Her gün 8-12 şişe su satan çocuklar kazandıkları parayla kuru mama alıp çevredeki aç ve susuz köpekleri, kedileri besliyor.

Çocukların sokak hayvanlarıyla iletişimi hem görenlerin dikkatini çekiyor hem de sosyal medyada yayılarak örnek oluyor.

"Köpekler, kediler susuz ve mamasızdı"

Çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Metehan Timuçin Şen, 40 derece sıcakta sokak hayvanlarının çektiği sıkıntıyı görünce onlara yardım etmeye karar verdiğini söyledi.

Arkadaşı Hüseyin Buğra Doğru ile aynı düşünceyi paylaştıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Köpekler, kediler susuz ve mamasızdı. Dayımız biraz para verdi, biz de alışveriş merkezinden su aldık ve satmaya başladık. Canımız sıkılıncaya kadar satıyoruz. 12 şişe su sattığımız oluyor. Bazen 1 liradan bazen 75 kuruştan satıyoruz. Çok alan olmadı ama yine de bazıları alıyor."

Yardım etmeyi sürdürecekler

Hayvansever çocuklardan Hüseyin Buğra Doğru ise, kimsenin hayvanlara şiddet uygulamaya hakkı olmadığını, dünyadaki diğer canlılara da sahip çıkmak gerektiğini dile getirdi.

Beslemek için hayvan seçmedikleri, aç olan tüm kedi ve köpeklere kucak açtıklarından da bahseden Doğru, "Hayvanlara yardım etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Hayvanları korumak için çalışıyorlar"

Hüseyin Buğra'nın annesi Sedef Doğru da, çocukların önce yaptıkları bileklikleri satarak para kazanmaya çalıştığını anlattı ve "Bizler de çocuklara destek olduk. Mutluyuz, gururluyuz. Bizim gözetimimizde su satıyorlar. Onların paraya ihtiyacı yok, hayvanları korumak için çalışıyorlar. Bence güzel olan da bu" diye konuştu.

Kaynak: AA