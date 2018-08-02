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Bahçıvan olmak için yarıştılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi tarafından işe alınacak bahçıvanlar için sınav yapıldı.

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Bahçıvan olmak için yarıştılar

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştırılacak 11 bahçıvanın belirlenebilmesi için adaylar sınava tabi tutuldu.

Kent mezarlığında gerçekleştirilen sınavda 95 aday makinelerle ot biçerek, bu alandaki becerisini sergiledi.

Personel Hizmetleri A.Ş. yetkililerinden oluşturulan jüri üyeleri adayların çalışmalarını izleyerek değerlendirmede bulundu.

Sınavda jüri üyeleri de adaylara bazı sorular yöneltti.

Sınav sonucunda alınacak 11 personelden 2'sinin çim biçme, 4'ünün misinalı makine kullanımı, 4'ünün genel bahçe bahçıvanı, 1'inin ise Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) bahçıvan olarak görevlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kırklareli, bahçıvan
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