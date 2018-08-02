Isparta'da lavanta tarlalarına yoğun ilgi

Görsel sezonun sona erdiği Kuyucak her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırırken, yapılan çalışmalarla da bilinirliğini daha geniş kesimlere sunuyor.

Manzarasıyla cezbeden lavanta bahçelerinde kırsal turizme katkı sağlamak için 3 yıl önce oluşturulan "Lavanta Kokulu Köy Projesi" de ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynadı.

"Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor"

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, "Lavanta Kokulu Köy"ün 3 yıl önce hiç duyulmamış ücra bir köşede durduğunu belirtti.

Lavantayı markalaştırdıktan sonra köyün Türkiye ve dünyada tanındığını ifade eden Sağdaş, bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Turistlerin lavanta bahçelerini zevk alarak gezdiğini aktaran Sağdaş, "İlk yıl 21 bin, ikinci yıl 140 bin, bu yıl da 222 bin civarında turist ağırladık. Özellikle Uzakdoğu'nun büyük ilgisi var. Çin, Malezya, Tayland, Tayvan, Japonya onun dışında Almanya ve Rusya'dan çok yoğun turist almaktayız. Yabancı turist sayımız bu yıl 30 bin. Geçen yıl bu sayı 20 bin civarıydı. İlk yılımızda ise bin 500. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor" diye konuştu.

"Gül şehrinin yanında lavanta şehri de oldu"

Sağdaş, ilerleyen yıllarda bu sayının giderek artacağını ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Lavantayla uğraşanların tamamen yerel halk olduğu ve bu durumun kırsal kalkınmada önem arz ettiğini vurgulayan Sağdaş, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda daha fazla rağbet göreceğini umuyoruz. Daha düzenli olacak ve işletmelerimiz kendilerini geliştirerek gelen misafirleri daha güzel ağırlayacaktır. Isparta artık gül şehrinin yanında lavanta şehri de oldu. Bu gelişme sadece Kuyucak ve Isparta'ya değil, Türkiye'ye de yaradı.

Çünkü yurt dışından gelen turistlere alternatif bir turizm alanı. Gelen döviz girdisi ülkemize de büyük katkı sağlıyor. Kuyucak'ın dünyada sayılı kırsal turizm merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz. Gittikçe daha güzel noktalara ulaşacak. Ülkemizin gururu olacağına inanıyoruz."

Isparta lavantası markalaştı

Ali Sağdaş, Isparta lavantasını yaptıkları çalışmalarla geniş kitlelere duyurduklarına işaret ederek, kent sayesinde Türkiye'nin farklı illerinde de lavanta üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kuyucak'ta 1970'li yıllardan beri lavanta yetiştirildiğini dile getiren Sağdaş, şunları anlattı:

"Bu köy lavantanın artık her şeyini biliyor. Bölge lavantaya tamamen uyum sağlamış ve adaptasyonunu tam yapmıştır. Diğer illerdeki lavantalar daha uyum aşamasında. 2-3 yaşındaki lavantaların kesin tuttuğunu ve bölgede yetiştirilebileceğini söylememiz için en az 5 yıl geçmesi lazım. Çünkü lavanta hassas bir bitki. Bizim bölgemiz buna çok uygun bir yapıda. Yıllardır bunun burada yetiştiriliyor olması bunu kanıtlamış durumda.

Lavanta turizminin ilk burada başlaması ve markalaşmış olması Isparta'nın ve Lavanta Kokulu Köy'ün ileride öneminin kaybetmeyeceğinin işareti. Önemli olan markalaşmaktır ve biz Lavanta Kokulu Köy olarak markalaştık. Türkiye'de adımızı duyurduk, dünyada duyurmaya da devam ediyoruz. Bir marka olduğu sürece lavanta Kuyucak Köyü'nü terk etmeyecektir."

Ali Sağdaş, yurt içi ve dışından misafirlere markalaşarak hizmet verdiklerini aktardı.

Bu yıl görsel sezonun tahmin edilenden uzun sürdüğünü anlatan Sağdaş, köydeki lavantaların grileştiğini ve hasat sezonuna yaklaşıldığını dile getirdi.

Sağdaş, Kuyucak Köyü'nde görsel sezonun sona erdiğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Misafirlerimiz lavantanın mor halini görmek istiyorlarsa seneye bıraksınlar. 'İlla ki lavantanın kokusunu içime çekeceğim' diyorlarsa bu yıl mutlaka bekliyoruz. Çünkü Lavanta Kokulu Köy hala faaliyette ve işletmelerimiz yerindeler, dekorlarımız duruyor."

Kaynak: AA