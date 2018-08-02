Görme engelli kızını muayeneye getirdi katarakt ameliyatı oldu

Nijer'de gönüllü Türk doktorlarının ücretsiz göz muayenesine görme engelli çocuğunu getiren Hatice Şefahatü, gözlerinde katarakt olduğunun fark edilmesiyle ameliyat edildi ve görme yetisine kavuştu.

Doğuştan katarakt olduğu için gözleri görmeyen 25 yaşındaki Hatice Şefahatü, geçirdiği başarılı ameliyattan bir gün sonra ilk defa çocuğunu, eşini ve dünyayı görebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Görmeyen gözlere umut ışığı oluyorlar

Türk doktorların kurduğu Gönüllüler Derneği ile Nijer'e giden doktorlar, Afrika Körlükle Mücadele Projesi (AFAP) kapsamında İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) desteklediği "Bir Milyon Katarakt Ameliyatı" projesiyle, görmeyen gözlere umut ışığı oluyor.

Dernekle Nijer'e giden ve Bakü'de özel bir hastanede görevli göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Mehriban Alizade, İssa’nın Türk doktorlarıyla tanışma ve göz ameliyatı olma hikayesini anlattı.

"Çocuğunu muayene için getirdiği sırada tanıştık"

Mehriban Alizade, Hatice Şefahatü'nün gözleri görmeyen çocuğunu muayene için getirdiği sırada kendisiyle tanıştıklarını belirtti.

"Hatice hanım görmeyen çocuğunu ameliyat için getirdiğinde tuhaf baktığını gördüm. Dikkat ettiğimde gözünde beyaz katarakt olduğunu anladım. Hastayı hemen ameliyata alarak gözlerine lens koyduk."

"Nasıl gülüneceğini bilmiyordu"

Dr. Alizade, bir gün sonra gözleri açılıp görmeye başladığında Şefahatü'nün etrafına şaşkın şaşkın baktığını ve ağlamaya başladığını söyledi.

"Gözleri açılan Hatice hanım nasıl gülüneceğini bilmiyordu. Bu bizi çok duygulandırdı. Daha sonra kendisiyle fotoğraf çektirerek gülmesini sağladık. Bir insan için bundan güzel mutluluk yok."

Zılgıt çekerek teşekkür etti

Mehriban Alizade, ameliyattan sonra çocuğunun gözlerinin gördüğüne şahit olan, kendisi de başarılı bir operasyon geçiren Şefahatü'nün, zılgıt çekerek kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

600'den fazla hastaya katarakt ameliyatı

Dr. Alizade, hastanedeki bir meslektaşının Afrika'ya giderek zor durumda olan hastaları gönüllü olarak muayene ve ameliyat etmesinin kendisinde de Afrika'ya gitme isteği oluşturduğunu belirtti

Gönüllüler Derneği ile 21 Temmuz'da Nijer'e giden ekipte yer alan Alizade, gittikleri bölgelerin çoğunda hiç göz doktoru olmadığını, binlerce kişiyi muayene ettiklerini anlattı.

"Ekip olarak, kadın ve erkek, yaşlı, çocuk, genç, 600'den fazla hastada başarılı katarakt ameliyatı yaptık. Bazı hastalarımızın gözleri hiç görmüyordu, bazılarının bir gözü görüyordu."

Kaynak: AA