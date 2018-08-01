Çocuklar bir günlüğüne "arkeolog" oldu

İÇDAŞ firmasının 2014 yılından bu yana organize ettiği "İÇDAŞ Minik Arkeologlar Sosyal Sorumluluk Uygulaması" kapsamında antik kentte bir araya gelen öğrenciler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler kazı yaptı

Ellerindeki çapa, mala ve fırçalarla adeta uzman arkeologları aratmayan titizlikle temsili kazı yapan öğrenciler, antik kentteki kazı görevlilerinin toprağa gömdüğü imitasyon eserleri de bulmaya çalıştı.

Öğrenciler böylece tarihi eserlerin hangi zorluklar ve sabırla çıkarıldığını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

"Geçmişle geleceği buluşturuyoruz"

Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2014'ten bu yana sürdürülen çalışmada, öğrencilere tarih ve arkeoloji hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Minik öğrencilere bölgedeki çalışmaları anlatıyoruz. Onların anlayacağı şekilde Troya ve antik kentin oluşumu hakkında bilgiler veriyoruz."

500 çocuk ve genci sosyal sorumluluk projesine dahil etmek hedefleniyor

İÇDAŞ Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş tarihi değerleri gün ışığına çıkarmanın ötesinde koruma ve yaşatmanın çok daha zor olduğunu, bunun için toplumsal bilincin oluşturulması gerektiğini belirtti.

"İÇDAŞ, 2014 yılında çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik başlattığı minik arkeologlar ve antik dönem seramik ve çocuk uygulamalarımız süre sınırı olmaksızın sürdürülecektir. Ülkemizin dünya çapındaki 5 büyük antik kent kazısının ana ve tek destekçisi olmaya devam ediyoruz. Dünyada bunun örneğine rastlanmış değil. Bu desteğin yanı sıra gençlerimize, çocuklarımıza yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz de sürecektir. Her yıl ortalama 250 gencimiz ve çocuğumuz bu sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Bu sene hedefimiz bu rakamı 500'e çıkarmak."

Kaynak: AA