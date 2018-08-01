Arnavutluk'ta Türkçe öğrenim gören 34 öğrenci Edirne'de

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde başkent Tiran'daki Asim Vokshi Lisesi ile Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) öğrencileri, Edirne'deki etkinliğe katılarak Saraçlar Caddesi ve tarihi Alipaşa Çarşısı'nı gezdi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik kapsamında öğrenciler, 4 Ağustos'a kadar rehberler eşliğinde kentin tarihi, turistlik ve kültürel alanlarını ziyaret ederek bilgilendirilecek.

Öğrenciler, Türk kültür ve geleneklerini daha yakından öğrenebilecek.

Kaynak: AA