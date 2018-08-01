Çıldır Gölü yaz aylarında yoğun ilgi görüyor

Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan, kışın yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ne yaz aylarında da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bölgede, yerli ve yabancı turistler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan, bin 959 rakımlı Çıldır Gölü'nde yüzmenin keyfini yaşıyor.

123 kilometrekarelik alanı bulunan göle gelen turistler yüzmenin yanı sıra Kars Valiliği tarafından göl kenarında yapılan Kütük Ev'de güzel vakit geçirme imkanı da buluyor.

Kütük Ev ve göl çevresinde piknik yapan vatandaşlar, yeni yapılan iskeleden gölün serin sularına girebiliyor.

"Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor"

Vatandaşlardan Kadir Sürmeli, sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Sürmeli, "Hafta sonları ailemizle buraya gelip yüzerek rahatlıyoruz. Burası Kars, Ardahan için çok iyi bir yer" dedi.

Sürmeli, özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını anlatarak, "Çıldır Gölü çok güzel ilgi görüyor, Akdeniz ve Ege sahillerini hiç aratmıyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Suyu da çok güzel" diye konuştu.

"Kars'ta deniz yok demesinler"

Vatandaşlardan Suat Kartal da Çıldır Gölü'nün denizi aratmadığını ve birçok insanın ilgi odağı olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel. Deniz olarak İstanbul'a gerek yok, Kars'ta da deniz var. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Herkesi buraya davet ediyorum, Kars'ta deniz yok demesinler. Çıldır Gölü çok güzel" ifadesini kullandı.

Gölde yüzenlerden Gökhan Kuyumcu ise göl çevresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini ifade ederek, "Deniz sahillerini aratmayacak bir Çıldır Gölü'müz var. Burası biraz çevre düzenlemesiyle vazgeçilmez olur. Aşırı talep ve yoğunluk var, insanlar buraya çok ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA