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Sudoku ve çapraz bulmacayla ilgili şaşırtan araştırma: Zeka gelişimine etkisi yok

Zeka geliştirici olarak bilinen sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyun ve uygulamaların, zeka gelişimine etkisi olmadığı iddia edildi.

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Sudoku ve çapraz bulmacayla ilgili şaşırtan araştırma: Zeka gelişimine etkisi yok

Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında zeka gelişimi ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi.

Üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersiz, sosyalleşme, sağlıklı beslenme ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: sudoku, IQ testi, çapraz bulmaca, zeka gelişimi
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