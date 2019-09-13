Yaşam
Hangi ayda, hangi balık yenir?13 Eylül 2019 Cuma 16:31 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 16:43
Balık sezonu açıldı, tezgahlar şenlendi. Peki, bu dönemde hangi balık yenmeli? İşte aylara göre balık takvimi.
Balıkçılar "Vira bismillah" dedi, tezgahlar şenlendi.
Hamsi, palamut, levrek... Hepsi de taze ve lezzetli. Ancak balığı doğru zamanda, doğru mevsimde tüketmek çok önemli.
Her balığın bir ayı var. Eylül ve ekimde istavrit, hamsi, barbun yeniyor. Balık mevsimini, balığın yağlanma zamanı belirliyor.
Havaların giderek soğuduğu kasım, aralık, ocak ayları, palamut ve lüfer zamanı. Sıcak yaz aylarında da çipura, uskumru ve levrek tercih edilmeli.
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu