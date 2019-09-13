Balıkçılar "Vira bismillah" dedi, tezgahlar şenlendi.

Hamsi, palamut, levrek... Hepsi de taze ve lezzetli. Ancak balığı doğru zamanda, doğru mevsimde tüketmek çok önemli.

Her balığın bir ayı var. Eylül ve ekimde istavrit, hamsi, barbun yeniyor. Balık mevsimini, balığın yağlanma zamanı belirliyor.

Havaların giderek soğuduğu kasım, aralık, ocak ayları, palamut ve lüfer zamanı. Sıcak yaz aylarında da çipura, uskumru ve levrek tercih edilmeli.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu