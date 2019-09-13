Arama kurtarma ekipleri maden yarışmasında ter döktü13 Eylül 2019 Cuma 16:02 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:46
İzmir'de farklı maden ocaklarından ekipler, göçük ve kazaya müdahale parkurlarında yarıştı. Arama kurtarma ekipleri, beceri ve refleksleriyle tam not aldı.
Türkiye'nin ilk maden kurtarma yarışması İzmir'de Türkiye Madenciler Derneğince düzenlendi.
Zamana karşı mücadele eden ekipler, takım ruhuyla kaza ve yangınlara müdahalede bulundu.
Farklı madenlerde çalışan kurtarma ekipleri, Efemçukuru altın madeni işletmesinde ter döktü.
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, zamana karşı yarışan ekiplerle ilgili şöyle konuştu:
"Yeteneklerini geliştirmelerini, aynı zamanda birbirleriyle bilgi birikimlerini paylaşmalarını hedefledik."
Kurtarma ekipleri, gerçeğini aratmayan acil durum senaryolarında mücadele etti.
Maden kazalarında erken müdahale ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen yarışmanın gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: İsmail Dostoğlu
Kurgu: Sacide Demirtaş