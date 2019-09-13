Tekirdağ'da üzüm üreticilerin şubat ayında başlayan mesaisi, kordonların bağlanması, köklerin çapalanması ve filizlenen asma çubuklarının tellere bağlanmasıyla devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla kadın işçiler tarafından toplanmaya başlanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan üzümler daha sonra araçlara yüklenerek, pekmez, üzüm şırası yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

"Üzüm üretimi yıllık 36 bin ton"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da daha çok Şarköy ilçesinde üzüm üretimi yapıldığını anlatan Oktay Öcal, "İlimizde 38 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Üzüm üretimi yıllık 36 bin ton civarında. Hasadımız başladı ve yaklaşık 2 aylık hasat süreci devam edecek" dedi.

Oktay Öcal, il genelinde 2 bin 235 üzüm üreticisi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sofralık üzüm çeşitleri piyasaya satılıyor ya da diğer illere gönderiliyor. Üreticilerimize eski sistem üretim yerine, yeni yüksek telli sistemlerle ilgili destek projemiz var. 2017 yılından itibaren desteklerimiz devam ediyor."

Kaynak: AA