Bilimsel adı "Pomacanthus imperator" olan balığa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) projesi kapsamında, İskenderun Körfezi'nde yapılan araştırmalarda rastlandı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balığın daha çok tropik denizlerde yaşayan bir balık türü olduğunu söyledi. Ayrıca, balığa Türkiye sularında ilk kez rastlandığını söyledi.

Tropik denizlerde yaşayan canlılar Akdeniz'e geliyor

Küresel iklim değişikliği ve Akdeniz'in ısınmasıyla tropik denizlerde yaşayan canlıların Süveyş Kanalı üzerinden bu bölgelere giriş yaptığını tespit ettiklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Akdeniz'in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturuyor. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz'den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Bu da en son tespit ettiğimiz 'Pomacanthus imperator' olarak bilinen balık. Akvaryum tarzı bir balık. Bunun gibi daha önce de papağan balığı ve aslan balığı kayıtlarını verdik. Bu da o tarzlar gibi renkli, gösterişli bir balık. Bunun herhangi bir zehirli etkisi görülmüyor. Biz buna Fenerbahçe formasına benzediği için Fenerbahçe adını vermeyi uygun gördük. Tarım ve Orman Bakanlığına da bildirerek Türkiye denizlerinde yeni bir tür olarak 'Fenerbahçe' balığı görülmüş ve kayıtlara geçmiş oldu."

"Dalış turizmi için uygun bir tür"

İskenderun Körfezi'nin çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapan bir yer olduğunu vurgulayan Turan, buranın adeta bir akvaryuma dönüşmeye başladığını söyledi.

Ortalama bir kilogram ağırlığında ve 31 santimetre uzunluğundaki "Fenerbahçe" adı verilen balığın da dalış turizmi için uygun bir tür olduğuna dikkat çeken Turan, şunları anlattı:

"Bu mercan resiflerinin olduğu yerlerde beslenen bir balık. Ekolojik olarak Türkiye denizlerinde ne gibi bir sonuçlar doğurur, bunu zaman içerisinde göreceğiz. TAGEM projesi kapsamında bunları da araştırıyoruz. Bunların ekosisteme dayalı yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunları da bakanlık projemiz içerisinde rapor ettik ve bildirdik. Balığın Akdeniz'de görüldüğü ve adının Fenerbahçe olduğu, uluslararası bilim dergisi Natural and Engineering Sciences tarafından yayın aşamasında kabul edildi. Yayın sonrası bu balığı 'Fenerbahçe' adıyla uluslararası literatüre kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA