Sakarya Meydan Muharebesi'nin arşivlerdeki az bilinen fotoğrafları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yılında, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı zaferi birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: AA