Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağlanan huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin turizm alanındaki önemi giderek artıyor.

2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle her yıl çok sayıda turist ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaraları fotoğraflıyor.

Bölgede huzurun sağlanmasıyla özellikle Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan ziyaretçiler, hem güneşin doğuşunu hem de zirveden muhteşem güzelliğe sahip Nemrut kalderasını izliyor.

"Görülmesi gereken yerler"

Nemrut'un güzelliklerini görmek için arkadaşıyla Çekya'dan gelen Robert Hejzak, şunları söyledi:

"Tatilini burada yapan bir arkadaşımın önerisi üzerine buraya geldik. İlk defa buraya geliyorum. Çadır kurduk ve doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Nemrut'ta olmak çok güzel. Çok güzel bir yer ve tekrar gelmeyi umuyorum."

İngiltere'de yaşayan ve İzmir'de katıldığı turla Nemrut'ta gelen Ufuk Dömez ise bölgeyi görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Krater gölü gerçekten çok hoşumuza gitti. Bu coğrafyaya ilk kez geliyorum. Gerçekten çok hoş ve güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Buralar muhakkak görülmesi gereken yerler" dedi.

Kaynak: AA