Zengin içerikleriyle Türk televizyonuna yeni bir soluk getiren TRT 2, bir ilki daha gerçekleştirdi. İlk kez bir opera eseri sahnede ve sahne arkasında yaşanan tüm heyecanıyla, canlı yayında ekrana geldi.

Dev bir ekip görev aldı

26'ncı Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenen Aida Operası'nın canlı yayınında 40 kişilik bir ekip görev aldı. Yayın esnasında büyük bir naklen yayın aracı ve 9 kamera kullanıldı.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından tarihi tiyatroda da titiz bir çalışma yapıldı. Tüm teknik ayrıntılar defalarca gözden geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivale, TRT'nin sunduğu katkı büyük takdir topladı. "Konser Zamanı Aida Özel Yayını" ismiyle gerçekleştirilen yayın sanatseverlerden de tam not aldı.

"Artık canlı yayınlara başlıyoruz"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, canlı yayınların devam edeceğinin sinyalini vererek, şunları söyledi:

"Bizim için çok heyecan verici, çok özel bir gün. Bugüne kadar zaten TRT 2 ile çok çalışmalarımız oldu. Gerek Troya'da gerek diğer eserlerimizde her zaman yanımızda oluyorlar. Şimdi başka bir noktaya taşıdık bu durumu. Bundan sonra bunun devamı da mutlaka gelecektir."

Festival 18 Eylül'de sona erecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin perde aralarında da TRT 2 ekranlarından yayın devam etti. Sahne arkasında sanatçılarla röportajlar, özel konuklar ve yorumlar izleyiciyle buluştu.

16 Eylül'de Epik Opera Troya ile devam edecek festival, 18 Eylül'de kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: TRT Haber