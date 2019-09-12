Manisa'da Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes Antik Kenti’nde 62 yıldır süren kazılarda birçok önemli bulguya ulaşıldı.

Erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal bir alanda sürdürülen kazıda deprem nedeniyle çatlayan duvar bulundu. Bin 300 yıl önce meydana gelen ve şehri yerle bir eden depremin izlerine rastlandı.

Antik kentteki kazılar, farklı ülkelerden 77 kişilik bir ekiple yürütülüyor.

Sardes'i yıkan deprem

Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Milattan sonra 7. yüzyılın başında çok büyük bir deprem olmuş ve bu evler, tapınaklar, binalar hepsi aynı zamanda yıkılmış" dedi.

O dönem bölgenin en büyük kenti olan Sardes, depremden sonra bir daha eski haline dönemedi.

Cahill, bölgenin depremden sonra restore edilmediğini söyledi.

Kazı bölgesinde inceleme yapan Dokuz Eylül Üniversitesinden jeologlar, depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: TRT Haber