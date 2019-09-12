Manisa'da 7. yüzyılda yaşanan depremin izleri bulundu12 Eylül 2019 Perşembe 14:39 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:29
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7. yüzyılda yaşanan depremin izleri bulundu. Sardes Antik Kenti’nde yapılan kazıda şehrin yıkılmasına yol açan depremin yarattığı tahribat gün yüzüne çıkarıldı.
Manisa'da Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes Antik Kenti’nde 62 yıldır süren kazılarda birçok önemli bulguya ulaşıldı.
Erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal bir alanda sürdürülen kazıda deprem nedeniyle çatlayan duvar bulundu. Bin 300 yıl önce meydana gelen ve şehri yerle bir eden depremin izlerine rastlandı.
Antik kentteki kazılar, farklı ülkelerden 77 kişilik bir ekiple yürütülüyor.
Sardes'i yıkan deprem
Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Milattan sonra 7. yüzyılın başında çok büyük bir deprem olmuş ve bu evler, tapınaklar, binalar hepsi aynı zamanda yıkılmış" dedi.
O dönem bölgenin en büyük kenti olan Sardes, depremden sonra bir daha eski haline dönemedi.
Cahill, bölgenin depremden sonra restore edilmediğini söyledi.
Kazı bölgesinde inceleme yapan Dokuz Eylül Üniversitesinden jeologlar, depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu tahmin ediyor.
Kaynak: TRT Haber