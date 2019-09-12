Zonguldak'ın Çaycuma Filyos beldesinde, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, 35 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

Kazı çalışmalarında, kentin yüksek bölgesinde, kuruluş döneminden Orta Çağ'ın sonlarına kadar süren yerleşim yeri incelenmesi sırasında demir ocağı bulundu.

Ekiplerin, titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan demir ocağının, çalışmaların tamamlanmasının ardından planlanan projelerle bölge turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, bu yıl antik kentte yaptıkları çalışmalar sırasında kentin kutsal olarak adlandırılan yukarı şehir bölgesinde Arkaik döneme ait olduğu değerlendirilen demir ocağı bulduklarını söyledi.

Helen Kolonizasyon dönemine ait

Demir ocağının bulunmasının önemine dikkat eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Milattan önce 7. yüzyıla, başka bir deyişle Helen Kolonizasyon dönemine yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya çıktığı döneme ait olduğu değerlendirilen içliklerle ve demir ocaklarıyla karşılaştık. Bu da kentin ekonomisiyle bağlantılı.

Kolonizasyonla ilgili fikirlerimizin daha da artmasına neden oldu. Bu bölgede yine milattan önce 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen oval ve dikdörtgen planlı konutlar bulmuştuk. Bunların yanlarında atölyelerin ve demirci atölyelerinin çıkması, madencilikle de oldukça uzun dönemlerde uğraşıldığını gösteriyor. Demir ocağının yanı sıra cüruflar ile depolama alanları da ortaya çıkarıldı. Bu da bu bölge açısından önemli."

Tieion Antik Kenti

Zonguldak'ın kuzeydoğusundaki sahil kenti Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, rahip Tios önderliğindeki Miletos kolonisi tarafından kuruldu. Tios, tarih boyunca Herakleia Pontika ve Amastris'in gölgesinde kaldı.

Romalılar tarafından yıkılıp yağmalanan kent, daha sonra yeniden inşa edilerek Roma eyaletlerine bağlı ticaret ve balıkçı bölgesi olarak varlığına devam etti. Bölge, sonraki dönemlerde ise balıkçı kasabasına dönüştü.

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yabancı araştırmacılar ve seyyahların ilgi gösterdiği antik kentte 2006'da başlatılan kazı çalışmalarının Karadeniz ve küçük Asya tarihine ışık tutması amaçlanıyor.

Kaynak: AA