Tarihi fotoğraflarla Anadolu şehirleri12 Eylül 2019 Perşembe 11:05 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:52
Yüzyıl öncesinde çekilen fotoğraflar Anadolu şehirlerinin değişime ışık tutuyor. Almanya’daki arşivlerde ve kütüphanelerde bulunan fotoğraflar izleyenleri geçmişe götürüyor.
Ne zaman çekildiği bilinen de var, bilinmeyen de. 20'nci yüzyılın ilk yıllarında çekilen tarihi fotoğraflar, Anadolu şehirlerinin yüzyıl öncesine ışık tutuyor.
Alman arşivlerinden ve kütüphanelerinden dijital ortama aktarılan fotoğraflar, 1904 yılı Şanlıurfası'ndan, 1903 yılının İzmir'ine kadar götürüyor.
Erciyes Dağı, Afyonkarahisar Kalesi ve Anadolu'dan kesitler sunan fotoğraflar, bu arşivlerde yer alıyor.
Dijital ortama aktarılarak herkesin ulaşması sağlanan fotoğraflar arasında Konya'ya ait olanlar da var.
İstanbul Boğazı'nın görüldüğü bazı fotoğraflar ise Alman Zeplininden çekilmiş. Haliç, Rumeli Hisarı ve Ayasofya Camii de her zamanki ihtişamları ile yansıyor karelere. Aziziye Camii ve çevresini gösteren fotoğraf karesi de en eski olanlardan.
Kaynak: TRT Haber