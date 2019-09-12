Ne zaman çekildiği bilinen de var, bilinmeyen de. 20'nci yüzyılın ilk yıllarında çekilen tarihi fotoğraflar, Anadolu şehirlerinin yüzyıl öncesine ışık tutuyor.

Alman arşivlerinden ve kütüphanelerinden dijital ortama aktarılan fotoğraflar, 1904 yılı Şanlıurfası'ndan, 1903 yılının İzmir'ine kadar götürüyor.

Erciyes Dağı, Afyonkarahisar Kalesi ve Anadolu'dan kesitler sunan fotoğraflar, bu arşivlerde yer alıyor.

Dijital ortama aktarılarak herkesin ulaşması sağlanan fotoğraflar arasında Konya'ya ait olanlar da var.

İstanbul Boğazı'nın görüldüğü bazı fotoğraflar ise Alman Zeplininden çekilmiş. Haliç, Rumeli Hisarı ve Ayasofya Camii de her zamanki ihtişamları ile yansıyor karelere. Aziziye Camii ve çevresini gösteren fotoğraf karesi de en eski olanlardan.

Kaynak: TRT Haber