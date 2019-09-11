Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın, ringlere veda etmesinin üzerinden uzun zaman geçmiştir. Oğlu Güneş ile birlikte ringlerden ve gözlerden uzak bir hayat yaşarken, Güneş’in tedavisi için yeniden İstanbul’a gelmeleri gerekir. Beklenmedik bir tesadüf ise, baba ve oğulun ilişkisini derinden sarsar. Güneş için tüm imkanlarını kullanan Fırat, tedavisine yetecek parayı bir türlü denkleştiremez ve zaman aleyhinde işler. Şampiyon için artık tek bir yol vardır, ringlere geri dönmek.

TRT 1'de 12 Eylül Perşembe günü başlayacak 'Şampiyon' dizisi, akıllara daha önce ülkemizde çekilen spor temalı dizi ve filmleri getirdi.

İşte onlardan bazıları:

Tek Yürek

TRT'de yayınlanan bir diğer spor temalı dizi ise Tek Yürek.

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin belediye başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de buz pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, "Geri Dönüşüm" projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Yani buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Şampiyon

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediniyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza atarlar.

İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

İyi Oyun

İyi Oyun, kendisini profesyonel oyun dünyasının içinde bulan bir gencin hikayesini konu ediniyor.

Cenk liseyi yeni bitirmiş genç bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. İyi Oyun, espor alanında ilk film unvanına da sahip.

Koçum Benim

Türkiye'de spor temalı diziler denince akla gelen yapımlardan biri de Koçum Benim. 2000'li yılların başında TRT'de ekranlara gelen gençlik dizisinde bir okul basketbol takımının çevresinde gelişen olaylar konu edilir, 70'li yılların ünlü dizisi Beyaz Gölge'yi hatırlatır.

Pehlivan

1984 yapımı filmde para kazanmak için pehlivanlık yapan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Bilal, karısı, iki çocuğu ve yaşlı babasıyla yaşamaktadır. Para kazanmak için çeşitli işler yapar. Asıl amacı işçi olarak Libya’ya gidip çalışmaktır. Libya’ya gitmeyi beklerken cazgır Mestan ona babasının mesleği olan pehlivanlık yapmasını teklif eder. Bilal Kırkpınar’da şampiyon olursa büyük ödülü kazanacağını düşünür. Mestan ve ustası Tevfik’in yardımlarıyla müsabakalara hazırlanır. Katıldığı güreşleri kazandıkça Bilal zengin olma hayalleri kurmaya başlar. Pehlivan’ı bu filmde Tarık Akan canlandırmıştır. Film, o dönemde İtalya'da 7. Palermo Spor Filmleri Şenliği'nde birinci oldu.

Suda Balık

Parasızlıktan üniversiteye gidememiş olan genç delikanlı Sefa'nın çok büyük bir yeteneği vardır, o da yüzmek. Bu yeteneğini bildiği halde bu konuda adım atamayan gencin şansı bir gün döner. Antrenör Yavuz, Sefa’nın yeteneğini fark eder ve onu yaşadığı sakin kıyı kasabasını bırakıp İzmir'deki yüzme kulübüne gelmesi için davet eder. Aile içinde bu büyük bir tartışma konusu olur. 2016’da vizyona giren filmin yönetmeni Tülay Kocatürk.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Esnafspor, Bursa'nın tarihi semtlerinden birinde mahalle sakinlerince kurulmuş amatör bir futbol kulübüdür.

Brezilya Milli Takımı'na öykünerek benimsedikleri sarı-yeşil formalarıyla Suat, Kıvırcık, Lango, Mercimek, Ateş, Onbaşı, Alağaçlı, Paşa, Boncuk, Selçuk, Niyazi, Turgay ve mahallenin genç ve yaşlı delikanlılarının top koşturdukları Esnafspor'un en büyük tutkusu Amatör Kulüpler Ligi'nde şampiyon olmaktır.

Kaynak: TRT SPOR