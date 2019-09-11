İstanbul Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın cenazesi, öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenaze töreninde kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti.

Yeşilçam'ın usta isminin cenazesine Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay, Berhan Şimşek, İlyas Salman, Kerem Alışık, Serdar Gökhan ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile tiyatro ve sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Sanatçı Ediz Hun, Turan'ın sanat kabiliyetinin de çok yüksek olduğunu belirterek, "Büyük bir kayıp. Belki 80 yaşını geçmiş olabilir ama böyle güzel insanların, örnek insanların, yaşamları boyunca sevilmiş olan insanların hayatı biraz daha devam edebilirdi. Tabi bunun sonu yok, sonsuz bir yaşam yok mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın" dedi.

"Hepimizin güneşiydi"

Ünlü oyuncunun düzgün karakterli, şahsiyetli ve şaka yapmayı seven bir insan olduğunu anlatan Nuri Alço ise, "Festivallerde hepimizin güneşiydi, gelse de bir an evvel eskilere dönsek, yad etsek derdik. Onları canla başla dinlemek çok güzeldi, Allah toprağını bol etsin. Türk sinemasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Kadir İnanır ise Süleyman Turan'ın çok hassas bir insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Asıl olan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, sevgi, ilgi ve büyük işler bırakmış olarak gitmek. Bence hayatın anlamı bu. Yoksa 'nasıl olsa ben de öleceğim' deyip yaşadığı dünyanın gerçeklerinden duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek özellikle iyi insan ve daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil."

Kaynak: AA