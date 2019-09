Kültür turizmi alanındaki potansiyelden daha fazla faydalanmak, turizm sektöründe müze turizminin payını artırmak, müze ziyaret oranlarını ve müze turizmi gelirlerini yükseltmek, turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bunun için, Türkiye'deki müzeleri marka haline getirebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve ören yerlerinin kendi yönettikleri sosyal medya hesapları ve web siteleri, "Turkish Museums" çatısı altında buluşturuldu.

Türkiye'nin müzelerini keşfetmek için tıklayınız

Ortak ağ, sosyal ve dijital medyadaki müze tanıtımı iletişim stratejisinin belirlenmesinin ardından oluşturuldu. Sitede, ilgi çekici paylaşımların yanı sıra Türkiye'deki müze ve ören yerlerine ilişkin fotoğraf ve videolara da yer veriliyor.

Müzelerin tanıtımı için çekilen 9 kısa video ve nadide eserlere ait fotoğraflar Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ve Tripadvisor hesaplarından takipçilerin beğenisine sunuluyor. 15 müze hakkında da yeni videolar çekiliyor.

Because these cultic Assur sculptures are usually found at the entrance of temples and cemeteries, it is assumed that back in 2500 BC, they were believed to be the guards of the dead, accepting prayers from their descendants. #Turkey #MardinMuseum #ArtifactOfTheDay pic.twitter.com/8iUbW72edZ