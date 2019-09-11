Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Kilis'teki Oylum Höyük'te sürdürülen kazılarda, 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Atilla Engin, Oylum Höyük'te başlatılan kazı çalışmalarının, uzun soluklu proje olduğunu ve yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini belirtti.

Kilis'te, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan höyükte sürdürülen kazı çalışmalarında 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısına ulaştıklarını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"2019 yılı kazı çalışmaları kapsamında, Orta Tunç Çağı 1'e, MÖ 1900-1800 yıllarına yani yaklaşık 4 bin yıllık bir saray kalıntısının güneye doğru uzanan mekanlarına ulaştık. Önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda yapının şiddetli bir yangınla son bulduğu ve yağmalandığı anlaşılıyor. Bu yangın sırasında ölen insanlar da olmuş. Saray, yapısı Türkiye sınırları içerisinde açığa çıkartılan en eski saray kalıntılardan biri. Ulaşılan kalıntıların Oylum Höyük'ün idari bir merkez olduğunu göstermesi açısından da önemli bir yapı."

Bölgede bulunan saraylarla benzer özelliklere sahip

Ortaya çıkarılan saray duvarlarının oldukça iyi korunduğunu ve muhtemelen 2 ya da 3 katlı bölümlerden oluştuğunu düşündüklerini aktaran Engin, bu yılki çalışmalarla duvarların ancak üst kısımlarını açığa çıkarabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Engin, sarayın, diğer mekanların yaklaşık 3-4 metre daha aşağısında yer aldığını vurgulayarak, "Saray olduğunu gösteren bulgular, yapının anıtsal oluşu ve mimari özellikleri açısından daha önce bölgede ortaya çıkan Reyhanlı sınırları içindeki antik kentte ve Tilmen Höyük'teki saraylarıyla benzer. Yine Suriye saraylarının ortak özelliklerini göstermekte. Ayrıca bu tür sarayların büyük anıtsal depo mekanları olur burada görüyoruz. Bu mekanlar çoğunlukla mühür baskılı kil topraklarla mühürlenmiştir ki böyle bir örnek bu sarayda da mevcut" dedi.

Kaynak: AA