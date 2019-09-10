Üniversiteler bilimin yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi haline getirilecek.

Kültürel ve sanatsal faaliyetler artık üniversite salonlarına da taşınacak. Üniversitelerde tiyatrolar sahnelenecek, konserler düzenlenecek.

Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğine gitti. Bu sayede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacak.

Üniversiteler kültür merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artık üniversiteleri de kapsayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle iç içe olması hem bizim açımızdan hem de üniversiteler için çok çok faydalı."

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ise, "Bu protokol üniversitelerimizin bakanlıklar, kamu kurumlarıyla ve diğer paydaşlarla hizmet fonksiyonunu daha belirgin hale getireceğini düşünüyoruz" dedi.

İş birliği sadece bununla sınırlı değil. Protokol kapsamında üniversite öğrencileri ve akademisyenlere müze ve ören yerlerine girişte avantaj sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber