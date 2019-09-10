Kültür Sanat
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'ta konser verdi10 Eylül 2019 Salı 02:56 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 03:00
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'ta sahne aldı. Dinleyenlerin unutulmaz bir gece yaşadığı konserde, çeşitli marş ve türküler seslendirildi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sivas'ta konser verdi.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.
Konserde, çeşitli marş ve türküler seslendirildi.
Yaklaşık bir saat süren konser sonunda dinleyenler koroyu uzun süre ayakta alkışladı.
Kaynak: TRT Haber, DHA