Kültür Sanat
Adıyaman'da bin 500 yıllık mozaik bulundu09 Eylül 2019 Pazartesi 16:19 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:36
Adıyaman'da define avcıları bin 500 yıllık bir mozaik buldu. Köylülerin ihbarıyla mozaiğin çalınması önlendi.
Define avcıları, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptıkları kaçak kazıda bir mozaik buldu. Çevredeki köylüler bir kısmı gün yüzüne çıkarılan mozaiği görünce durumu yetkililere bildirdi.
Jandarma, tarihi eserin tahrip edilmemesi ve çalınmaması için bölgede önlem aldı. Daha sonra, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. 10 gün süren çalışmaların ardından mozaiğin tamamı gün yüzüne çıkarıldı.
Bin 500 yıllık olduğu belirtilen Roma dönemine ait mozaik, 45 metrekare büyüklüğünde.
Mozaiğin bulunduğu alanda kilise olduğu da tespit edildi. Mozaik, Adıyaman Müzesi'ne götürüldü.
Haber: Ahmet Arslantaş
Etiketler: tarihi eser Roma dönemi mozaik define avcıları adıyaman müzesi