Define avcıları, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptıkları kaçak kazıda bir mozaik buldu. Çevredeki köylüler bir kısmı gün yüzüne çıkarılan mozaiği görünce durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma, tarihi eserin tahrip edilmemesi ve çalınmaması için bölgede önlem aldı. Daha sonra, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. 10 gün süren çalışmaların ardından mozaiğin tamamı gün yüzüne çıkarıldı.

Bin 500 yıllık olduğu belirtilen Roma dönemine ait mozaik, 45 metrekare büyüklüğünde.

Mozaiğin bulunduğu alanda kilise olduğu da tespit edildi. Mozaik, Adıyaman Müzesi'ne götürüldü.

Haber: Ahmet Arslantaş