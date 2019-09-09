TRT'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi "Elimi Bırakma" yeni sezonda izleyiciyle tekrar buluştu. İlk sezonunda izlenme rekorları kıran dizi, yeni sezonda da yine çok iddialı. Sezonun ilk bölümünü TRT yöneticileri ve dizi ekibi İstanbul'da birlikte izledi.

Oyuncu Alina Boz, hikayenin farklı bir yöne doğru kaydığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Birazcık daha imkansız bir aşk bekliyor bu sene seyirciyi diyebilirim. İmkansızı başarmak üzerine kurulu bir sezon bizi bekliyor."

Oyuncu alp Navruz ise, "Seyircilerimizle aynı heyecan aynı merak bizde de var. Hiçbir şekilde sahneleri izlemedik, çok merak ediyoruz ama iyi bir iş çıkardığımızın farkındayız" dedi.

Sevilen dizi, yeni sezonda da aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.

Her pazar TRT 1'de

Dizinin yapımcısı Süreyya Önal, ikinci sezonda altını çizecekleri konuyu şöyle anlattı:

"Hayatta ne yaşarsanız yaşayın, başınıza ne gelirse gelsin günün sonunda sığınacağınız bir aileniz varsa aslında tüm sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz."

Güçlü kadrosunu koruyan diziye, yeni sezonda Nihat Altınkaya, Buse Meral ve Sıla Sade de dahil oldu.

Elimi Bırakma, her pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber