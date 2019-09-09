Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Şaban Ağa Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile restore edildi. Camla kaplanan cami yeniden ibadete açıldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsi geçen tarihi caminin zemininde Roma ve Selçuklu döneminden izler var.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Bilal Söğüt, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında bu Stratonikeia’daki yapılar büyük çoğunluğunu dolaştı. Şaban Ağa Camii'ne bir imam atanmasına ilişkin talimat da vermişti. Hemen kadrosu da çıktı" dedi.

Stratonikeia Antik Kent alanı içinde yer alan diğer yapıların da restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Haber: Bekir Tosun

