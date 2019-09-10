Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında bir Hitit mahallesi tespit edildi. Bölgedeki tarihin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, Hattuşa'da 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazıların 113 yıldır devam ettiğini söyledi.

Ağustos ayında başlayan çalışmalarının devam ettiğini belirten Schachner, bu yıl kazının yanı sıra restorasyona da ağırlık verdiklerini anlattı.

Tarihi açıdan önemli bir yerleşim yeri olan Hattuşa'da ortaya çıkarılan eserlerin tarihe ışık tutacak nitelikte olduğuna dikkat çeken Schachner, gerek kazı alanında gerekse kazı evinde yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.

"Yeni bir binayı ortaya çıkarıyoruz"

Schachner, çalışmalar sırasında geçen yıl bir Hitit mahallesine rastladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yılki çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Hitit surlarının yanındaki, 'Aşağı Şehir' olarak bilinen bölgede yürütüyoruz. Bu alanda Hitit mahallesini açmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak buradaki yeni bir binayı ortaya çıkarıyoruz. Yangın geçirmiş, Asur Ticaret Koloni Çağı'na ait bir mimariyi irdeliyoruz. Burası, aslında Hititlerden önceki ve Hattuşa'da detaylı bilinmeyen bir dönem."

Schachner, "Çalışmalar sonunda insanların mahalle içinde nasıl yaşadıklarını görme imkanımız var. Bunları da botanik örnekleri ve hayvan kemiklerini inceleyerek elde edebiliriz. Mahallenin ebatları çok geniş. Günümüzden 3 bin 500-4 bin yıl önceki bir zaman dilimine ait" dedi.

Kazı Başkanı Schachner, çalışmaların 15 Ekim'e kadar sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: AA