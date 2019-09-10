Yaşam
Köy meydanında sinema keyfi10 Eylül 2019 Salı 14:48 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:25
Yazlık sinema geleneği, Adana'da hala yaşatılıyor. Ceyhan Belediyesi, traktör römorkunda kurduğu platformla köy köy dolaşarak sinema hizmeti sunuyor.
Açık alan, sıra sıra dizilmiş sandalyeler ve patlamış mısır...
Özlemle anılan yazlık sinema keyfi, Adana'da hala yaşatılıyor. Proje, Ceyhan Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Traktör römorkuna sinema platformu kuruldu. Köy köy dolaşan belediye ekipleri halkı sinema ile buluşturuyor.
Ceyhan Belediyesi Kültür Müdürü Hacı Onur Güleçyüz, amaçlarının sinemaya gidemeyen halkı sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.
Şu ana kadar 20 köy sinema ile buluştu. Ceyhan'daki tüm köylere açık hava sinemasının ulaştırılması amaçlanıyor.
Haber: Fatma Er
Kamera: Memiş Akçam