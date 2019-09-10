Açık alan, sıra sıra dizilmiş sandalyeler ve patlamış mısır...

Özlemle anılan yazlık sinema keyfi, Adana'da hala yaşatılıyor. Proje, Ceyhan Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Traktör römorkuna sinema platformu kuruldu. Köy köy dolaşan belediye ekipleri halkı sinema ile buluşturuyor.

Ceyhan Belediyesi Kültür Müdürü Hacı Onur Güleçyüz, amaçlarının sinemaya gidemeyen halkı sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.

Şu ana kadar 20 köy sinema ile buluştu. Ceyhan'daki tüm köylere açık hava sinemasının ulaştırılması amaçlanıyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Memiş Akçam