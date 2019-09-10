Yaşam
Edirneli öğrencilerin ilk dersi Çanakkale'deydi10 Eylül 2019 Salı 14:50 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 15:23
Edirne'den 700 öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini Çanakkale'de yaptı. Şehitler Abidesi'nde oluşturulan sınıflarda ilk ders Çanakkale Savaşı oldu.
"Dersimiz Çanakkale" deyip yola çıktılar, ilk dersi Çanakkale Şehitliği'nde yaptılar.
Edirne'nin Keşan ilçesinden bir grup öğrenci, yeni eğitim öğretim yılını Şehitler Abidesi'nde karşıladı.
İlk ders tarih, ilk konu ise Çanakkale Savaşı'ydı. Öğrenciler Çanakkale'de olmanın heyecanı içerisindeydi. Geziye Keşan'daki okullardan 700 öğrenci katıldı.
Haber: Necdet Uybaş