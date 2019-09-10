1442 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşa edilen Tarihi Irgandı Köprüsü, dünyanın en eski çarşılı köprüsü. 1872-1874 yılları arasında Bulgaristan'ın Lofça kentinde yapılan Osma Köprüsü ise, dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’yı ziyareti sırasında, Bursa’nın Osmangazi ilçesinin de Lofça gibi bir çarşılı köprüye sahip olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Marinova, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kardeş şehir olma teklifinde bulundu.

Her iki belediyenin meclisinde de oy birliğiyle kabul edilen teklif sonucu Osmangazi ile Lofça belediyeleri kardeş şehir oldu.

Belediye Başkanı Dündar, Irgandı Köprüsü'nün tarihi önemine değinerek, şunları söyledi:

"Irgandı Köprüsü, ilçemize ve kentimize tarihi ve turistik açıdan önemli bir değer katıyor. Aynı şekilde böyle özel bir köprüye daha sahip olan Bulgaristan’ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Lofça kenti, çarşılı köprüye sahip olmasının yanı sıra, tarım, turizm ve ticaret hacminin yüksek olduğu bir şehir. Bu yönüyle de iki şehir aslında birbirlerine çok benziyor. Kardeş şehir olmanın iki belediyeye gerek ekonomik gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum."

Kaynak: AA