İş yaşamının ve şehrin stresinden kaçmak, farklı kültürleri ve yaşamları keşfetmek, uzaktaki dostları ziyaret etmek, bazen de sadece uzaklaşmak ve nefes almak istemek...

Seyahate çıkmanın pek çok farklı sebebi ve yolu olabilir. Ancak hangi sebeple, hangi yol seçilirse seçilsin artık en temel ihtiyaç teknoloji.

Teknolojinin seyahat alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini, kolaylaştırdığını ve potansiyel tehlikelere karşı alınabilecek önlemlere bakalım.

Teknoloji gezginlere nasıl yardım ediyor?

Laptop, tablet ve akıllı telefon gibi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, seyahat sektörünü de kısa süre içinde dramatik bir şekilde değiştirdi. Artık planları hayata geçirmek için en kritik rolü teknoloji oynuyor.

Her şey dahil otellerde tatil yapmayı sevenlerden sırt çantasıyla yurt dışına çıkan maceraperestlere kadar herkes, neredeyse atacağı her adımı seyahat sayfaları ve cep telefonu uygulamalarıyla planlıyor.

İngiltere merkezli anket şirketi YouGov ve Snow Software'in 3 bin gezginle yaptığı araştırma da teknolojinin seyahat eğilimlerini nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik genelindeki gezginlerin 3'te 2'si, online rezervasyonların ve telefon uygulamalarının zamandan tasarruf sağladığını düşünüyor.

Yarısından fazlası için bu uygulamalar hem paradan tasarruf sağlıyor hem de daha fazla seçenek sunuyor.

Yüzde 36'sı için online rezervasyonu tercih etme sebebi, telefonla iletişim kurmak zorunda kalmamak.

Yüzde 32'si için uygulamalar kullanıcıların daha iyi deneyimler yaşamasına imkan sağlıyor.

Yalnızca yüzde 1'i seyahatlerinde online rezervasyon ya da cep telefonu uygulaması kullanmayı tercih etmiyor.

İlk sırada cep telefonları var

YouGov’un seyahat eğilimleri analizi, insanların farklı zamanlarda farklı teknolojilere güvendiklerini gösteriyor.

Seyahat edilecek yerin araştırılması ve rezervasyon konularında daha çok laptop tercih edilirken, konaklama girişi yapma, uçak için koltuk seçme, seyahatte yapılacak aktiviteleri belirleme konularında cep telefonları kullanılıyor.

Tabletlerin geniş ekran özelliğine rağmen, seyahat esnasında en sık kullanılan teknoloji, taşıma kolaylığı nedeniyle akıllı telefonlar.

Gezginlerin yüzde 92'si seyahat süresince en çok cep telefonundan faydalandığını söylüyor. Yüzde 58'i içinse telefonsuz dışarı çıkmak dahi mümkün değil.

Telefonlarla en çok yapılanlar ise fotoğraf çekmek, yemek yemek için tavsiye almak, yol tarifi bulmak ve ödeme yöntemi olarak kullanmak.

Gezginlerin yüzde 62'si ailesiyle ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak, yüzde 47'si sosyal medyaya fotoğraf yüklemek, yüzde 36'sı eğlence, yüzde 23'ü ise e-postalarını kontrol etmek için telefon kullanıyor.

Seyahatte teknoloji kullanımı her zaman avantaj sağlar mı?

Gezi ve konaklama uygulamaları ile zaman ve para tasarrufu sağlarken, seyahatin daha planlı ve güvenli geçmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

30'dan fazla ülke gezen ve seyahat maceralarını YouTube sayfasında paylaşan Türk gezgin Barış Çebin'in, bu uygulamalarla seyahate çıkacak kişiler için ilk tavsiyesi, uluslararası alanda tanınan, güvenlik seviyesi yüksek, tüketici hakları konusunda saygılı politikaları benimsemiş şirketlerin kullanılması.

Seyahate başladığı ilk zamanlarda yola çıkmadan önce tüm detayları planladığını söyleyen Çebin, artık bu durumun kendisi için değiştiğini söylüyor.

"Artık konaklama bulma uygulamaları sayesinde çok fazla alternatifimiz var ve son ana kadar fırsatlar yakalanabildiği için kendimi çok önceden plan yapmak zorunda hissetmiyorum. Yapsam bile ücretsiz iptal seçeneğini değerlendiriyorum. Böylece fikrimi değiştirecek bir fırsatla karşılaştığımda dezavantajlı duruma düşmüyorum. Bizzat deneyimlediğim şeylerden biri de şudur ki, konaklama yerlerinin çoğu eğer boş oda kalmışsa aynı gün yapılan rezervasyonlarda fiyatı düşürüyorlar. Keza uygulamalardan bulduğunuz bir otelin ya da hostelin rezervasyonunu uygulama üzerinden yapmayıp bizzat otele giderseniz daha düşük bir fiyatla karşılaşmanız da olası. Zira komisyon ortadan kalkıyor."

"Kullanıcı yorumlarını ve lokasyonu dikkate almak gerekiyor"

Türk gezgine göre, seyahat esnasında farklı amaçlara yönelik farklı uygulamalar kullanılabilir. Konaklama uygulamalarını kullanırken en çok dikkate alınması gereken şey ise, kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları.

Uygulamaların sunduğu harita uygulamasıyla konaklama yerinin lokasyonunu belirlemek ve toplu taşımaya yakınlığına bakmak da para ve zaman tasarrufu açısından önem taşıyor. Bu nedenle konaklanacak yeri sadece fiyat olarak değil fiyat performans olarak değerlendirmek seyahatinizin daha kaliteli geçmesini sağlayabilir.

Yalnız olmayan gezginler içinse Çebin'in tavsiyesi, gidilecek şehir ve ülkeye göre ev ya da oda kiralama seçeneğini de değerlendirmek. En az 2 kişi seyahat edecek gezginler için bu yöntem daha ekonomik ve konforlu olabilir.

"Bu tercihte de ev hakkındaki yorumlara ve özellikle evin konumuna muhakkak bakmak gerekiyor. Çok uygun fiyatlı görünen bir ev toplu taşıma açısından çok sıkıntılı bir lokasyonda ya da şehrin tehlikeli bir bölgesinde olabilir. Şehir merkezine ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Ancak bu da fiyatın artması anlamına geliyor."

Herhangi bir ödeme yapmadan dünyanın dört bir yanından gezginlerin birbirlerine kapılarını açtığı uygulamalar da seyahat severlerin sık kullandığı yöntemlerden biri. İstediğinizde ev sahibi istediğinizde misafir olabiliyorsunuz.

Bu tip uygulamalarda para ödeme yükünden kurtulmanın yanı sıra farklı kültürleri oranın yerlileri aracılığıyla tanıma imkanı bulunuyor. Ancak profil açma herkese açık olduğundan, güvenlik kullanıcı sorumluluğunda. Bu da güvenilir kişi ve yerleri tercih etme konusunda kendinizden emin olmanızı gerektiriyor.

Doğru yerde doğru uygulamayı kullanmak

Ulaşım ve konaklama en kritik konular olsa da hava durumundan kur çeviricilere, yeme içme tavsiyelerinden bütçe planlayıcılara, online sözlüklerden haritalara kadar sayısız uygulama mevcut ve hepsi seyahat etmeyi kolaylaştıran uygulamalar.

Türk gezgin Çebin de teknolojinin sağladığı kolaylıklardan sonuna kadar faydalandığını söylüyor.

"En çok kullandığım uygulama, internetimin olmadığı durumlarda Google'ın offline harita hizmeti. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki alternatifleri ve rotaları sunan bazı uygulamalar da mevcut. Google Translate özellikle Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanan ülkelerde hayat kurtarıcı olabilir. Bir tabelanın fotoğrafını çekerek bile üstünde ne yazdığını öğrenebilirsiniz. Uçak bileti, otel, hostel gibi fiyatları bir arada gösteren arama motorları da seyahat planlamanızda yardımcı olacaktır."

Grafik: Hafize Yurt

Kaynak: TRT Haber, YouGov, SnowSoftware