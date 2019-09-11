Edebiyattan tarihe, sinemadan tiyatroya, resimden müziğe...

Kültür ve sanatın her alanı TRT 2'de izleyiciyle buluşturuluyor. Ödüllü Türk filmlerinden dünya çapında ilgi gören dizilere kadar farklı içerikler seyirciye sunuluyor.

Yayın hayatına 22 Şubat'ta başlayan kanal, birçok ilki de gerçekleştiriyor. Perşembe günü bunlara bir yenisi daha eklenecek.

Türk televizyon tarihinde ilk kez canlı yayınla, bir operanın sahne önünde ve arkasında yaşananlar tüm heyecanıyla ekrana getirilecek. Kültür ve sanatın adresi TRT 2'de, Giuseppe Verdi’nin Aida Operası izleyiciyle buluşturulacak.

Canlı yayında, perde aralarında sahne arkasında neler yaşandığı anlatılacak. Sanatçılarla o anda yapılan röportajların, özel konukların ve yorumların yer alacağı Konser Zamanı Aida Operası Özel Yayını, perşembe akşamı saat 21.00’de TRT 2’de.

Giuseppe Verdi kimdir?

Giuseppe Verdi, 10 Ekim 1913'te İtalya'nın Le Roncole kasabasında dünyaya geldi. Ailesi yoksulluk içinde yaşıyordu. Ancak babası yine de ona piyano benzeri klavsen adı verilen bir müzik aleti aldı ve Verdi'nin müzik derslerinin parasını ödedi.

10 yaşlarında kilisede org çalmaya başlayan Verdi, gittiği okulda üstün müzik yeteneği ile ilgi çekti. Zengin bir iş insanı olan Barezzi'nin de desteğiyle sürdürdüğü çalışmalar sonucu, 18 yaşındayken Milano Konservatuvarı'na girmek istedi. Ancak Verdi, sınavlarda başarısız görüldü ve okula kabul edilmedi.

Onun müzik kariyeri başarısızlıklarla başladı. Onu İtalya'da tanıtan ilk başarısı, 1842 yılında Milano'da oynayan "Nabucco" adlı operası oldu.

"I Lombardi", "Ernani", "Alzira"...

Bunlar da Verdi'ye büyük ün kazandıran operaları arasında.

1871'de Aida eserini besteleyen Verdi, 27 Ocak 1901'de İtalya'nın Milano kentinde hayatını kaybetti.

Aida Operası ne için bestelendi?

Giuseppe Verdi'nin bestelediği Aida, dört perdelik bir opera. Mısır Hidivi İsmail Paşa, Süveyş Kanalı'nın açılış töreni için bir opera bestelenmesi istiyordu. Bunun için de Verdi'ye sipariş verdi. Verdi, İsmail Paşa'nın teklifini önce kabul etmedi sonra Kahire'deki İtalyan Opera Binası'nın açılışı için Aida'yı besteledi.

Aida'nın prömiyeri, 24 Aralık 1871'de Kahire'de yapıldı. İlk sahnelendiğinde seyirci tarafından çok beğenilen bu eser, daha sonra dünyaca ünlendi.

Aida Operası'nın konusu nedir?

Bir Etiyopyalı prenses olan Aida, kendi ülkesinde yakalanır ve bir köle olarak Mısır'a getirilir. Komutan olan Radames, Aida'ya olan aşkı ile Firavun'a sadakatı arasında seçim yapamaz. Durum bundan daha da karmaşıklaşır çünkü Firavun'un kızı da Radames'e aşık olur. Ancak aşkına karşılık bulamaz.

Kaynak: TRT Haber