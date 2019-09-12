İstanbul'daki 900 yıllık sarnıç yok olma tehlikesiyle karşı karşıya12 Eylül 2019 Perşembe 16:37 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 17:01
İstanbul'un taşı toprağı tarih. Ancak geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bazı yapılar bakımsızlığa yenik düşüyor. O yapılardan biri de Fatih'teki Zeyrek Camii'nin çevresindeki 900 yıllık sarnıç.
Üzerini yabani otlar kapladı, çevresini ağaçlar kapattı. Zamanla da varlığı unutuldu. İstanbul'da tarihi bir sarnıcın daha kaderine terk edildiği ortaya çıktı.
Tarihi sarnıç, Bizans döneminde Pantokrator Kilisesi'nin su ihtiyacını karşılıyordu.
Osmanlı döneminde kilisenin yerini Zeyrek Camii aldı. Külliye civarındaki küçük sarnıçlar, zamanla yok olmaya yüz tuttu.
Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Bizans döneminde bu sarnıçların üzerinde eğitim kurumları, keşiş odaları, papaz yapıları ve dini bazı yapılar vardı. Bakımsızlık dışında en büyük zararı depremlerden gördü" dedi.
Tarihçiler, sarnıçların gelecek nesillere aktarılabilmesi için restorasyondan geçmesi gerektiğini söylüyor.
Kaynak: TRT Haber