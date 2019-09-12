Üzerini yabani otlar kapladı, çevresini ağaçlar kapattı. Zamanla da varlığı unutuldu. İstanbul'da tarihi bir sarnıcın daha kaderine terk edildiği ortaya çıktı.

Tarihi sarnıç, Bizans döneminde Pantokrator Kilisesi'nin su ihtiyacını karşılıyordu.

Osmanlı döneminde kilisenin yerini Zeyrek Camii aldı. Külliye civarındaki küçük sarnıçlar, zamanla yok olmaya yüz tuttu.

Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Bizans döneminde bu sarnıçların üzerinde eğitim kurumları, keşiş odaları, papaz yapıları ve dini bazı yapılar vardı. Bakımsızlık dışında en büyük zararı depremlerden gördü" dedi.

Tarihçiler, sarnıçların gelecek nesillere aktarılabilmesi için restorasyondan geçmesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak: TRT Haber