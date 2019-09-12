Amerikalı Sanatçı Jose Parla, gittiği şehirleri eserlerine yansıtıyor. Parla, kaligrafik imgeler ve soyut formlarda büyük tuvallerin üzerine yaptığı eserlerle biliniyor. En büyük esin kaynaklarından biri de hat sanatı.

Parla, 1999 yılında geldiği İstanbul'a duyduğu hayranlığı da 20 yıl sonra sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyaca ünlü sanatçının Osmanlı hattatlarının eserlerine saygı niteliği taşıyan sergisi, İstanbul'da açıldı. Ünlü sanatçı, TRT Haber'e konuştu.

Asya ve Avrupa'yı buluşturuyor

Kaligrafinin kökenlerinin peşinden giden Parla, 20 yıl önce Türkiye'ye geldi. İzlenimleri kaligrafinin yeniden yorumlamasını sağladı.

Çocukluğundan beri kaligrafiden etkilendiğini söyleyen Parla, şöyle konuştu:

"Aile büyüklerimizin el yazıları çok estetikti. 10 yaşındayken hiphop kültürü ve o küültürün içindeki yazmanın, duvarları boyamanın yeri büyüktü bende. Aynı zamanda kaligrafiyle ilgilenirken doğu kültürüne de baktım. Osmanlı'da, Fars ve Japon kültürlerinde derin kodlar keşfettim."

Parla'nın eserleri ekim başına kadar İstanbul'74'te ücretsiz olarak görülebilecek.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Musa Toprak