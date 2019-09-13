Ressam Zekeriya Naliç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşıyor.

Başçarşı'da bulunan butik dükkanında sanatını icra eden Naliç, tarihi yapılardan arda kalan tahta parçalarını topluyor. Daha sonra, o parçalara motifler işliyor.

Çalışmalarında en çok kilim desenlerine yer veren Naliç, tahta parçalarını da özellikle camilerden topluyor.

Geçmişle bugünün bir arada yaşandığı Başçarşı'nın ruhuna uyum sağlayan sanatıyla öne çıkan Naliç'in babası da bir ressam.

Eserlerini Türkiye'de de sergilemek istiyor

"Kimler ibadet etti üstünde ve kaç kişinin ağırlığını taşıdı bunlar..." diyen Naliç, eserlerindeki motiflerin ve renklerin özel bir anlamı olduğunu söylüyor.

"Bosna'nın üzeri kilimle kaplı ve Saraybosna rengarenk bir şehir. Bu renkliliği, işlediğim motiflerle ifade ediyorum. Ayrıca desenlerde işlediğim kırmızı renk bana Türkiye'yi anımsatıyor."

Yağlı boya resim çizen Naliç, eserlerine ilginin çok fazla olduğunu ve dünyanın birçok yerine sipariş aldığını anlatarak, en büyük arzusunun eserlerini Türkiye'de de sergilemek olduğunu vurguluyor.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Patkoviç