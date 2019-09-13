Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli Türk tatlılarının satıldığı bir işletmede, dilimi bin dolara satılan baklava müşterilerin ilgisini çekiyor.

Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi, Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı Cakarta’da işletme açtı.

Altın kaplama tatlıyla Endonezya’da baklavaya yönelik dikkat çekmeyi amaçladıklarını anlatan Alhammadi, ''Baklava için gerekli birçok malzemeyi Türkiye’den, bazılarını da civar ülkelerden temin ediyoruz. Baklavalarımızı Gaziantep’ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz tatlılarımızdan çok memnun'' dedi.

Gaziantepli baklava ustasının elinden altın baklava

Türkiye'de kaldığı bir yıllık sürede lezzetli baklava için birçok şehir gezdiğini belirten Alhammadi, şunları söyledi:

''Kuzeyden güneye, batıdan doğuya İstanbul, İzmir, Bodrum ve Mardin gibi birçok yeri gezdim. Yediğimde gerçekten lezzetli olan baklavayı Gaziantep'te buldum ve iş görüşmeleri sonrası buradan bir usta ile çalışmaya başladık.''

Gaziantep'ten Endonezya’ya çalışmak için gelen baklava ustası Ali Çiçek, ''30 yıldır baklava işiyle uğraşıyorum. Burada birçok çeşitte baklava üretiyoruz. Ayrıca künefe ve sütlü tatlılar da yapıyoruz. Endonezyalılara baklavayı sevdirmek istedik ve bunu da başardık. Bu başarıdan dolayı gurur duyuyorum'' dedi.

Kaynak: AA